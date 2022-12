Un asado para el reencuentro después de 32 años

“Junto a 43 soldados más hice el servicio militar en el año 1990 en la compañía de Cazadores de Montaña 6 de Primeros Pinos. Estuve hasta el año 1991. Me fui un tiempo antes que mis compañeros porque me casé. Fue una etapa muy buena y linda ya que hice muchos amigos que gracias a Dios hoy nos volvimos a encontrar después de 32 años. Quedaron momentos muy lindos de algo que podría haber sido feo”, contó Lillo.

“El servicio militar en ese momento lo veía como algo que daba un poco de miedo pero a lo largo del tiempo uno se pudo dar cuenta que formó muchos valores y responsabilidad en nuestras vidas. Lo más lindo fue la camaradería y las amistades que pudimos cosechar”, sostuvo.

Esa camaradería permitió este jueves el reencuentro en la chacra del también ex soldado Edgardo Torres. "Mi intención fue siempre de que nos pudiéramos juntar en algún momento. Hice algunos contactos por Facebook. Esparza, Jara y Contini fueron los primeros y ahí empezamos a buscar a todos los que faltaban y terminamos armando un grupo de whatsapp que fue vital para lograr el objetivo”, recordó Lillo.

Una vez que habían contactado a todos pudieron fijar fecha y lugar del reencuentro. “Desde que pusimos la fecha hasta hoy sentimos una emoción constante todos los días y llegamos con mucha ansiedad de vernos como estaba cada uno después de tantos años”, enfatizó.

La importancia de la colimba

Por su parte el ex soldado de Zapala, Pablo Oscar Jara, señaló que “para mí fue un verdadero orgullo hacer la colimba en Primeros Pinos”. Agregó que “hoy tenemos la oportunidad de juntarnos y de aprovechar la tecnología que nos puede unir para disfrutar este momento con todos los amigos y compañeros que hemos cosechado en aquella época”.

Jara apuntó también que “fue algo muy lindo porque uno ve que todos hemos andado por distintas circunstancias de la vida. Hemos formado familias, tenemos hijos y todos somos gente de trabajo y de bien. En todo este tiempo lo único que hemos pregonado es el sacrificio y la importancia de la amistad por sobre todas las cosas”.

En este encuentro en donde no faltó el asado, los chistes, las anécdotas y cada una de las vivencias registradas en la compañía de Cazadores, los ex soldados también se tomaron un momento para reflexionar y honrar la memoria de un compañero de colimba fallecido durante los tiempos de pandemia en Cutral Co. Todos recordaron y reconocieron la amistad del ex soldado José Olivieri.

Por último dijo que “nos queda como deuda pendiente volver a la Compañía. Siempre la sentimos como parte de nuestra vida, pasamos muchas cosas allí y ojalá que las autoridades que ahora están nos permitan hacer esa esperada y postergada visita por más de 32 años”. Los antiguos soldados Cazadores que se reunieron en Mariano Moreno fueron: José Puelman, Raúl Salvo, Nelson Burgoa, Alejandro Pacheco, Gabriel Contini, Marcelo Troncoso, Nicolás Ricciardi, Sandro Currumil, Edgardo Torres, Pablo Bermejo, Clemente Miñañanco, Pablo Jara, Hugo Salazar, Manuel Esparza, Pablo Ortega, Luis Valenzuela, Fabio Cifuentes, Gustavo Sánchez y Arturo Lillo.