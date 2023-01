Un barrio jaqueado por los ladrones: se mudó hace 6 meses y ya le robaron dos veces

"Ayer (martes) llegué a mi casa a las 13 con mis hijos, almorzamos, me fui para el piso de arriba porque tenía una reunión de trabajo virtual y como a las 16:20 escucho un ladrido del perro, que es normal, pero no sé por que me asomé a la ventana. Ahí veo una persona en el terreno baldío de al lado con una remera verde limón, muy fluorescente, y lo vi sospechoso. Me quedé mirándolo y en eso me percato de que en mi auto había un tipo adentro. Empecé a los gritos, arrancó, se subió el otro y se fueron. Hice un escándalo para que sepan que los vi y ver qué hacían, pero arrancaron rápidamente para el lado de la ruta", recordó el vecino, que ocupa una de las últimas viviendas del barrio hace unos seis meses.

El Fulciniti se encuentra a la altura del ex peaje del ingreso a Centenario, frente al barrio Santa Angela III. Lamentablemente, el robo que sufrió Leonel no es el primero, y es que al ser un barrio relativamente nuevo, con algunos vecinos ya mudados y varios terrenos en plena construcción, el lugar se volvió un objetivo muy tentador para los delincuentes.

Una cámara de seguridad del vecino captó pocos segundos del accionar de los ladrones que se llevaron su auto, ya que se activa al detectar movimiento. Es por esto que Leonel no sabe exactamente cuánto tiempo se tomaron los delincuentes para arrancar y robar su auto, así como tampoco se imagina cómo lo lograron, ya que él tiene la llave de arranque.

Aunque aún no logró recuperarlo, sí recibió información de testigos que lo vieron en inmediaciones del autódromo de esa localidad, circulando a muy alta velocidad el martes por la tarde, lo que llamó la atención. La denuncia por el hecho ya fue hecha en la Comisaría Quinta, pero la víctima señaló que la Policía le dijo que "hay pasos a seguir" y eso ralentiza todo y no le aporta una solución.

auto robado fulciniti.jpg

"Hace dos meses me robaron en la misma casa; no estábamos y como la casa es nueva, no teníamos seguridad, ahora puse de todo. Violentaron la puerta y se llevaron computadora, televisores, la PlayStation, mochilas, plata, de todo", lamentó Leonel, quien hoy pone en duda la permanencia de su familia en el barrio. "Ya no puedo vivir asi", expresó.

Por otro lado, lamentó que los delincuentes no fueron seguidos inmediatamente y que la Policía no fue a entrevistar a los albañiles de una obra que podrían haber aportado información clave de manera rápida.

"Si son de prevención, ¿por qué no hicieron su trabajo? Yo casi no veo a la Policía por acá. Por ahí ves un auto pasar cada tres días a la medianoche, pero los robos por lo general son a la hora de la siesta, entre las 2 y las 4 de la tarde, cuando la gente está durmiendo o trabajando. No son violentos, pero aprovechan cuando no hay nadie y está todo muy tranquilo", sostuvo.

En esta línea, opinó: "Falta alguien que active en el momento, yo los llamé a los 15 segundos y ellos hasta que no está la denuncia, no hacen nada".

Cualquier información que pueda ayudar a Leonel a recuperar su auto puede ser comunicada al 2994222297 o en la comisaría más cercana.