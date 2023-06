Un camión atropelló y mató a un piño de más de 20 chivos

Un camión proveniente de Mendoza atropelló en la madrugada de este viernes a un piño integrado por más de 20 chivos , sobre la Ruta 7, a la altura de la Picada 21 de San Patricio del Chañar. Los animales murieron todos en el acto mientras que el conductor no sufrió lesión alguna y el camión registró daños materiales.

“A las 5.25 se tomó conocimiento en la guardia de la unidad del siniestro vial en el que intervino un camión con acoplado, que transportaba arena, que no alcanzó a frenar y colisiona contra más de veinte caprinos que aparentemente estarían durmiendo sobre la cinta asfáltica ”, relató el subcomisario Hugo Rosas, de la Comisaría 13 de San Patricio del Chañar, a LMNeuquén.

El subcomisario dijo que el conductor no resultó lesionado, pero no pudo frenar a tiempo para evitar chocar su camión Mercedes Benz contra los chivos. Lo llamativo es que los animales hayan estado durmiendo sobre la fría calzada a esa hora de la madrugada. “Estaban vivos, contó el muchacho que cuando los vio de frente no los pudo esquivar, los llevó puesto a todos”, agregó.