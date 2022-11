Un camión está varado desde ayer a la tarde en la subida de calle Chrestía

"Terminamos de descargar harina en La Anónima y preguntamos por dónde podíamos salir. Nos dijeron que debíamos seguir por esta misma calle, una vez pasada la rotonda. Luego me di cuenta que no había modo de desviarme y empezó a fallar el camión. Creo que la falla está en los filtros y en una válvula", relató el chofer del camión, Miguel Gorosito, a LMNeuquén .

"Quiero agradecer la hospitalidad de esta gente. Nos ofrecieron agua, hasta comida. La verdad es que les estamos arruinando la vida. No pudieron sacar los autos del garaje, tuvieron que irse a laburar caminando", señaló el chofer.

rescate-camión-varado- calle Chrestia- 2

Dijo que en la noche del martes llamaron a Defensa Civil y a grúas particulares para solucionar el problema y seguir viaje pero no hubo caso. "Las grúas eran de menor porte y no nos iban a poder sacar. Pero nadie nos dio una respuesta ni de parte de Defensa Civil ni de la Municipalidad. Nosotros queríamos pagar para salir, no es que se lo estábamos pidiendo de favor", relató Diego Camaño, otros de los transportistas.

El camión Ford 1722 con acoplado pesa 13 mil kilos sin carga. Cuando va con mercadería el peso llega a los 45 mil kilos. Este miércoles en la mañana apareció una posible solución para los varados. "Un hombre de apellido Israel se acercó y me ofreció ayuda. Va a traer un camión cargado para tirarme. Esperemos resolverlo esta mañana", se esperanzó el chofer.

camión-varado- Chrestia

La Policía montó un control del tránsito para evitar problemas, puesto que el gran camión obstruye una mano de una calle que tiene doble sentido de circulación.