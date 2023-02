Mundo La Mañana Paraguay Un candidato paraguayo dijo que los argentinos "no quieren trabajar"

En el lanzamiento de su candidatura, Santiago Peña puso a Argentina como un mal ejemplo a seguir. La respuesta del embajador Peppo.







Santiago Peña, candidato a presidente de Paraguay, aseguró en un discurso que "los argentinos no quieren trabajar", por lo que se desató una irrefrenable polémica. El líder de Asociación Nacional Republicana y ex ministro de Hacienda, dijo que "en la Argentina no quieren trabajar, es una realidad y está mal, no tenemos que llegar a eso". Sus dichos, registrados en video, le valieron una dura respuesta del embajador argentino Domingo Peppo.

"Nuestros vecinos no quieren trabajar, es una realidad. Me tocó ir a la Villa 31 en Buenos Aires, estuve con el cura de la parroquia y me decía que los paraguayos son los que más trabajan", agregó Peña.

Unas de las metas del candidato paraguayo es lograr un país en "donde no haya pobres, donde no haya gente que quiera trabajar y no consiga trabajo".