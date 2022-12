Un caño roto es el suplicio de vecinos de Plottier hace 18 años

caño roto plottier gentileza

Los vecinos aseguran que se "pasan la pelota" entre la Municipalidad y la Cooperativa de Agua Potable de Plottier y reclaman que se "pongan de acuerdo" para que ellos no sigan quedando en el medio de esta disputa.

"Esta vez se rompió el viernes, hacía un mes y medio que también se había roto, asfaltaron y se volvió a romper. El viernes pude hablar con el presidente de la Cooperativa, Walter Montané quien me dijo que el problema es que para asfaltar la Municipalidad pasó una maquinaria que no era la correcta. Desde la Muni nos habían dicho antes que la cooperativa no les había brindado el informe que habían pedido. Estamos cansados, queremos una solución definitiva, no parches", aseguró Caniupan.

caño roto plottier cooperativa de agua potable de plottier gentileza

El vecino contó además que desde la Cooperativa le dijeron que la reparación tenía un costo de "un millón y medio de pesos", costo que no podrían afrontar. "Pero con la cantidad de veces que hicieron reparaciones de parches ya lo hubieran pagado", advirtió.

"Estamos cansados de que se rompa ese caño, se rompa la calle, nos ensucien todo. Siempre un parche y nunca una solución definitiva. Se hunde el asfalto y brota agua. Para arreglarlo hacen un gran pozo con un buen diámetro, dejan toda la tierra por un tiempo, un mes, después lo tapan, lo dejan como calle, después otro tiempo más hasta que lo asfaltan. Siempre es la misma película", insistió el vecino.

Los vecinos están preparando junto a la comisión vecinal una nota que elevarán a la Cooperativa de Agua de Plottier y también al Municipio para pedir una solución definitiva a este problema.