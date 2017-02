Un chileno con "malaspina"

Tras una filtración de chats con una ex GH, Vicuña salió a despegarse para resguardar su relación con la China Suárez.

A un año y meses del escándalo con Pampita y la China Suárez en el motorhome, Benjamín Vicuña se ve envuelto en otra controversia por una supuesta infidelidad.

En Los ángeles a la mañana mostraron la presunta charla de Whatsapp entre el actor y Romina Malaspina, la ex Gran Hermano 2015 que desembarcó en la TV chilena donde participa el reality Doble tentación.

El intercambio entre ambos habría sido en enero y fue filtrado por la cuenta de Twitter @ChantaVip. Allí ella le comenta que está participando del programa que se emite por canal trasandino Mega 28 y él acota: “Te vas a quedar un par de meses, como mínimo”. “Estás solo acá?”, pregunta la chica Playboy. “Mejor no hablar de ciertas cosas”, replica él parafraseando el hit de Sumo. “Te puedo llamar?”, se anima a decir ella. “Dale, pero dame 5 minutos”, le pide el chileno. Tras un lapso de 17 minutos, tiempo en el que habría transcurrido la llamada telefónica, Malaspina elogió a su amigo: “Muchas gracias por la data, sos un genio. Uh, se me cayó el cel…, me ponés nerviosa… Ja, ja, ja”.

Mientras Ángel de Brito daba la noticia en su espacio de TV, el mismo Vicuña se encargó de comunicarse con el chimentero vía Whatsapp para aclarar que “esa conversación es absolutamente falsa. Nunca existió”. “La desmiento categóricamente. Espero una desmentida o enviaré la situación a mi abogado por suplantación de identidad”, agregó.

Por la tarde, Jorge Hernández, representante del chileno, ratificó sus dichos y añadió: “Benjamín está trabajando en Colombia y no hemos visto el video. Tampoco nos interesa darle más espacio a una información falsa y gratuita, y menos darle espacio a esta persona”.

Festejo 2.0 Los fanáticos de Pampita celebraron la nueva polémica del chileno en las redes.