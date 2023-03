Un colchón, todo lo que tienen: el drama de los que llegan a Neuquén y no consiguen alquiler

"Yo venia con una propuesta de trabajar en la construcción. No se dio y surgió lo de la panadería. El problema es que no conseguimos alquiler. No hay por ninguna parte, y lo poco que se ofrece no baja de los 130 mil pesos. Es decir, se pide mucha más de lo que puedo estar ganando", expresó Daniel.

Un comerciante de Añelo los está ayudando. Provisoriamente, pueden estar en el depósito donde acopia la mercadería de su negocio. Pero en una semana más tienen que abandonar el lugar. Por eso buscan desesperadamente un alquiler donde vivir.

migrantes 02

"Estamos mas que agradecidos con el pueblo. Pero hay que rebuscárselas para salir adelante. Y nosotros vinimos por algo mejor. Vinimos a pelearla hasta que se dé. Solo alquiler necesitamos. Después el resto viene solo. Con sacrificio y sudor vamos a conseguirlo", expresó el joven de Formosa.

Ante la falta de un lugar para alquilar y los precios excesivos que se ofrecen, dijo que podría hacer tareas de mantenimiento como parte de pago. Momentáneamente, todo lo que tienen es un colchón prestado y un trabajo con el que esperan salir adelante.

"Por ahora estamos en el depósito de mercadería de un negocio. Pero en una semana más nos tenemos que ir y nos quedamos en la calle. Seguimos insistiendo con un alquiler". Daniel Basualdo, 26 años.

Las personas que puedan ofrecerle una solución habitacional a esta familia se pueden comunicar al +54 9 3704 96-8763.