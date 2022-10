Un concejal de Añelo denunció que le balearon el auto

Afortunadamente, el episodio no dejó heridos ni involucró a los vecinos de la zona que, en ese horario, suelen circular en dirección a sus lugares de trabajo.

"Con el correr de las horas, mis hijos, trabajadores de empresas de servicios petroleros fueron informados de que quedarían incesantes en sus respectivos trabajos, aunque horas más tarde, las empresas revocaron esa decisión", señaló y continuó explicando que el argumento que les habrían dado fue que "su padre había tenido problemas con el sindicato de petróleo con sede en Añelo".

Con respecto a algún tipo de problemática con el sindicato, Banderet aseguró que se trata de "información errónea, ya que nunca tuve problemas con el mencionado sindicato, salvo un mensaje intimidatorio que recibí el pasado viernes de parte de un integrante de la mencionada institución".

"El día viernes 21, mientras en el polideportivo municipal, asistíamos al acto protocolar por los 107 años de nuestra ciudad, y mientras esperábamos el mensaje tanto del gobernador como del intendente de la ciudad, se producía en las inmediaciones un altercado entre un grupo de trabajadores", relató sobre el día que recibió la provocación.

Y continuó: "Ante el reclamo de un dirigente del mencionado gremio, intercedí para calmar la situación, pero sin entender los orígenes de la discusión. Esto no fue entendido así por el mencionado gremialista y en tono claramente intimidatorio me dijo 'esto no queda así'".

Po otra parte, destacó: "Toda mi ciudad sabe de mi trabajo como concejal y mis intenciones de participar en las próximas elecciones. Cada vecino y cada vecina sabe dónde podemos encontrarnos cada día para hablar de las cosas que debemos solucionar en Añelo y de hecho lo hacemos de manera diaria".

Finalmente, concluyó remarcando que "no podemos ni debemos naturalizar el uso de la violencia para imponer ideas" y señaló que "con la confirmación de este hecho, tenemos un nuevo tema de discusión que nos une: la erradicación de la violencia".