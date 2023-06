Un conocido delincuente fue baleado cuando iba a comprar

Cutral Co Al Instante

No obstante, debido a la gravedad de la herida, no esperaron la llegada de la ambulancia y lo subieron a un automóvil particular para trasladarlo al nosocomio local. Al llegar, el personal sanitario le realizó un primer examen, pero al notar la gravedad de sus heridas, decidieron su inmediato traslado a una institución médica de mayor complejidad en la ciudad de Neuquén.

Por su parte, la Policía inició una minuciosa investigación para determinar en qué circunstancia se produjo el violento ataque. Ante eso, tomó intervención la Fiscalía para esclarecer el caso y qué contexto se dio la sangrienta agresión.

Respecto al estado de salud del joven, no se han brindado mayores datos.