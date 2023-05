Un defensor de Neuquén, víctima del megaespionaje ilegal del gobierno de Larreta

pablo Matkovic.jpg

"Me enteré junto a la doctora Silvina Domínguez, que es una de las damnificadas por un mensaje que nos mandó la Procuración de Investigaciones Administrativas, un organismo de la Procuración General que está a cargo", dijo haciendo mención de la jueza que atiende causas polémicas vinculadas a las comunidades mapuches en Bariloche.

"Nadie puede endilgar a esa fiscalía ningún signo partidario y menos del oficialismo porque depende del procurador Eduardo Casal", dijo antes de precisar que a partir de la investigación judicial 228 del año 2022 se llegó a la conclusión que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta aprovechó un convenio que tenía con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) para obtener en forma injustificada los datos biométricos de un gran número de personas, entre ellos conocidos políticos, dirigentes gremiales, funcionarios judiciales y empresarios. Cabe destacar que el acuerdo entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Renaper solo habilitaba el traspaso de información en el caso de personas que tuvieran pedido de captura por parte de la justicia

Matkovic hizo hincapié en el carácter delicado de la información que suministró el Renaper. "Los datos biométricos son datos sensibles ya que con ellos uno puede validar cuentas públicas, acceder a claves de seguridad, pinchar teléfonos acceder a todos los datos del DNI, la foto que se puede validar para reconocimiento facial en otros lados, hacer seguimiento a través de las cámaras que tiene el gobierno de la ciudad", advirtió.

datos biometricos.jpg

"Esto no me pasó solo a mi, esta investigación es una investigación afectó 84 fiscales, 78 defensores y unos tantos más de jueces. De las personas que han sido espiadas (yo soy uno de los menos notables) están Estela de Carloto, Eduardo Emilio Belliboni, Sergio Berni, Miriam Bregman, Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Eduardo Constantini, Nicolás del Caño, Sergio Elsztain, José Luis Espert, Eduardo Feinmman, Facundo Manes, Sergio Massa, Javier Milei, Julio Piumato, presidente Alberto Fernández en 78 ocasiones, la ex presidente en 226", precisó dando cuenta que Cristina Fernández de Kirchner fue la figuran que más veces fue espiada.

"Las conclusiones son muy fuertes por parte de la Procuración de Investigaciones Administrativas, un avasallamiento y violación de datos sensibles que configuran como mínimo el delito de violación de secreto", postuló para luego enfatizar: "Estoy impactado, en 40 años de democracia las instituciones y el sistema de inteligencia no deja de sorprendernos hasta donde puede llegar. Esto ha pasado en la administración anterior y continua pasando en esta. Lo que hay que hacer es darle visibilidad y estar atentos. Tenemos que requerir decisiones fuertes a los espacios políticos y también a la justicia para que no pasen estas situaciones", enfatizó.

"En mi caso, las intromisiones estuvieron se dieron cuando concursé para ser juez de la Cámara Federal de General Roca y coincide con la fecha en la que fui a rendir. Llama la atención que esté relacionado con esto y con otra actividad judicial. Yo soy defensor de Derechos Humanos pero también defiendo a personas de alta notabilidad pública de Neuquén", dijo.

Al ser consultado sobre qué información específica se tomó en su caso, para Matkovic contestó: "Sé que expiaron mis datos biométricos, accedieron a una base pública con datos privados que solo se puede acceder desde el Registro Nacional de las Personas. Qué hicieron después con eso, es materia de investigación".

"La Cámara Criminal de Capital se expidió pidiendo seguridad al Estado nacional pero también pidiendo explicaciones al gobierno de la ciudad con dos denuncias que se están unificando en el cuestionado Comodoro Py. Ahí se está tramitando, un fiscal Sergio Rodríguez está interviniendo, están tomando distintas medidas de prueba. Muchas personas se están constituyendo en querellantes para poder tener acceso y promover la acción penal para buscar respuesta por parte de los responsables que, en principio, están asociados al gobierno de la ciudad de Buenos Aires principalmente y al Renaper. Las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen que dar explicaciones de por qué requerían estos datos y los alcances que tuvo esta información, hasta donde llegó. El convenio que tenían solo marcaba que era para personas que tuvieran pedido de captura", subrayó.

espionaje.jpg

"Esto rompe la cadena de independencia de los jueces para trabajar con tranquilidad, es una afrenta al sistema republicano y no está en la agenda pública. Tiene que haber conciencia de que en tiempos de democracia no se puede utilizar este tipo de herramientas que son propias de la dictadura para disciplinar aquellos que pueden ser disidentes, que tienen una mirada política distinta o que quieren ejercer la función pública con independencia", argumentó.

Entre otras personalidad que figuran como damnificados del mega espionaje se encuentran la actriz y heredera del multimedio La Nación Esmeralda Mitre, los periodistas Gerardo Rubén Morales, Joaquín Miguel Morales (Solá), Gustavo Sylvestre, el gremialista Pablo Hugo Moyano, María Rosa Muiños (Defensora del Pueblo de la CABA), Juan Manuel Olmos (vice jefe de Gabinete nacional), Hebe de Bonafini, Paula Penacca, Jorge Gregorio Pérez Companc, Miguel Ángel Pesce, el fiscal Franco Eduardo Picardi, Néstor Pitrola, Mariano Recalde, Paolo Rocca, Alberto Roemmers, Alejandro Guillermo Roemmers, Alfredo Pablo Roemmers, Hugo Arnoldo Sigman, Vanesa Raquel Siley, Carlos Ernesto Stornelli, Inés Mónica Weinberg (Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de CABA), Emiliano Benjamín Yacobitti y Eugenio Raúl Zaffaroni.