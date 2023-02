Un drama que no se alquila

Para la gente que no tiene vivienda propia en Neuquén, la urgencia ya no es solamente juntar el importe del aquiler, sino el de las expensas que, en el caso de los edificios de mayor tamaño, acusaron un aumento interanual que orilló el 90 por ciento. Claro, los reajustes de los alquileres tampoco se quedaron atrás. A ese ritmo, parecería no haber paritaria que alcance para evitar los severos deterioros del poder adquisitivo del salario.