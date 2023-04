Un ex campeón del mundo defendió a Lionel Messi de los silbidos en el PSG:

Lionel Messi vive uno de los momentos más ambivalentes de su carrera, por una parte en la Selección Argentina vive un momento soñado, habiéndose convertido en un prócer en el país luego de la obtención de la Copa del Mundo, mientras que en el Parque de los Príncipes, los hinchas del PSG lo silban, enojado por el irregular rendimiento del equipo. Esto despertó la furia de un ex compañero de la Pulga, quien a pesar de ser francés no dudó en criticar a los hinchas que lo insultaron.

"Es vergonzoso escuchar los silbidos del Parque. No se puede silbar a uno de los mejores jugadores del equipo con 13 goles y 13 asistencias. No es información, es un deseo, Messi tiene que volver a Barcelona por amor al fútbol y porque no se fue como debería. Los llantos de su despedida me lo demuestran", aseguró el ex delantero francés, que este último mundial fue parte del cuerpo técnico de la selección de Bélgica.