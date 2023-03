Un ex jugador de River y Boca destrozó a Alejandro Garnacho

Con solo 18 años de edad, Alejandro Garnacho ya genera amores y odios, el joven delantero argentino, que parece que debutará en la Selección en los próximos amistosos llama la atención cada vez que toma la pelota dentro del campo de juego, pero también cada vez que agarra el celular fuera de él, ya que se ha vuelto conocido no solo por su gran gambeta y su pegada privilegiada, sino por sus duros comentarios en las redes sociales. Esto hizo que el ex River y Boca, Carlos Morete, mostrara su enojo contra el joven delantero.

Garnacho Criticado 1.jpg

Quien también habló mal de Alejandro Garnacho en las últimas horas en Néstor Gorosito. El director técnico de Colón de Santa Fe habló del jugador del Manchester United y aunque reconoció que era joven, reveló que no le gusta su actitud y hasta admitió que si fuera su hijo “le pegaría”.

“Hay que buscar respeto, tratar de traerlo para tu lado, que no haga locuras, yo no conozco jugadores que no se adapten no a través de un palo sino de convencerlo, mostrarle qué es lo bueno y lo malo. Garnacho va a cometer equivocaciones porque tiene 20 años (ndr: tiene 18) y es cuando tiene que hacerlo, es parte de la vida”, explicó Pipo Gorosito.

Garnacho Criticado 2.jpg

“Hay que entender que es una generación diferente a la nuestra y que los chicos por hablar pelotudeces en Internet tienen 70 millones de seguidores, no pagan en ningún lado, tienen autos alemanes... Todo por hablar y hacer boludeces, es otra generación y me parece una pavada. Si es uno de mis hijos le pego con una mano abierta en el cogote, pero es así”, agregó.