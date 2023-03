Un ex peso pesado de la AFA atacó duro a Rodrigo De Paul: "Es un logi"

“Creo que terminamos haciendo, que me perdonen todos, la mejor Selección que tuvo nuestro país”, aseguró Rodrigo De Paul en los últimos días. En su programa de radio, Humberto Grondona escuchó las palabras del futbolista argentino y no pudo evitar dar su opinión: “Escuché a De Paul y tenía que entrar…”.

Embed

“¿En qué año nació? No vio el mundial del 78′ y no vio el mundial del 86′, ósea que opina de algo que no vio y yo puedo fundamentar algo que vi”, aseguró Humberto Grondona, quien fue también técnico de la Selección Sub 20.