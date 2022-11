Un ex suboficial del Ejército mató a su mujer y a su hijastro y se suicidó

Cuando la Policía Científica arribó a la vivienda, encontraron seis vainas servidas de una pistola calibre 9 milímetros.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Normal Pippo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 Cañuelas, quien ordenó varias medidas y caratuló la causa como "homicidio doblemente agravado por el vínculo por violencia de género y tentativa de homicidio".

Trascendió que Giménez Díaz vivía con el atacante hace un tiempo atrás en la localidad de bonaerense de Virrey del Pino, pero hacía unos meses y a raíz de la violencia de género y familiar, se había mudado junto a sus hijos a Cañuelas.

Mató a su esposa delante de sus hijos

Horas de terror se vivieron en la ciudad de La Plata por el caso de un hombre mató de una puñalada a su esposa delante de sus dos hijos menores de edad y luego se entregó a la Policía. “Ya está, lo hice”, confesó el femicida. Según trascendió, Susana Terrazos, de 32 años, y Roger John Quispe Mescua, de 39, ambos de nacionalidad peruana, habrían mantenido una discusión minutos antes de que el hombre cometiera el femicidio.

El dramático episodio ocurrió en una vivienda ubicada entre las calles 139 y 478, en la localidad de Gorina, partido de La Plata. Allí, el hombre atacó a la mujer de una puñalada, a la altura de su hígado, y le produjo la muerte. Luego de cometer el crimen, el agresor llevó a sus hijos a la casa de una amiga de la víctima y luego se entregó en la subcomisaría de Gorina.

En diálogo con la prensa local, Lorena Rueda contó cómo fue el momento en el que el agresor confesó el asesinato. “No lo podía creer, le reproché por qué la mató y me contestó ‘ya está, está, lo hice, lo hice’, con un tono de voz tranquilo, como de alguien que estaba resignado a saber las consecuencias de lo que ahora le espera. Me trajo no solo a los dos chicos, un varón de 12 años y una nena de 3, sino también la ropa de ellos. Me dijo que conmigo iban a estar bien y se fue a la subcomisaría, dijo que iba a pagar por lo que hizo”, detalló Rueda.

Femicidio. La Plata.

La mujer enseguida llamó a los hermanos de Susana y se dirigieron a la casa donde ocurrió el ataque. “Cuando llegamos estaba la Policía y nos pidió que entremos uno de nosotros con los agentes a la vivienda. El hermano no se sintió en condiciones de hacerlo y entonces acepté salir como testigo”, explicó.

Lorena sostuvo que su amiga estaba “sentada en el piso y apoyada sobre el mueble del televisor”, en medio de un charco de sangre. Luego de esa situación se acercaron a la casa de la madre de la víctima para darle la terrible noticia.

De acuerdo con lo informado por los investigadores, cuando el femicida confesó el crimen, los efectivos se acercaron a la vivienda y se encontraron con la dramática escena. Enseguida llamaron al SAME, pero cuando los médicos llegaron al lugar, solo pudieron constatar la muerte de la mujer.