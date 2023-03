Un físico de Harvard dice que encontró material alienígena en el océano

El científico, quien escribió "Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth" en 2021, dijo que el meteorito, hecho de un material extremadamente duro, puede que no sea un meteorito.

Loeb describió la expedición como justificada pero no sin riesgo. "Hay una posibilidad de que fracase", dijo, añadiendo que su equipo podría recuperar fragmentos, pero que podrían resultar ser de origen natural en lugar de artificial.

meteorito.jpg

Con la ayuda del ejército estadounidense, Loeb y su equipo han reducido la zona probable de impacto del meteorito a un área pequeña en el océano frente a la costa de la isla Manus de Papúa Nueva Guinea. Según él, es posible que descubran pequeños fragmentos que podrían resultar ser "tecnológicos", es decir, fabricados, lo que proporcionaría pruebas sólidas de la existencia de extraterrestres.

En caso contrario, los restos podrían estar hechos de algún tipo de material superresistente nunca visto, como un metal forjado a partir de una estrella de neutrones, el núcleo colapsado de una estrella supergigante.

"Tenemos un barco. Tenemos un equipo de ensueño, incluidos algunos de los profesionales más experimentados y cualificados en expediciones oceánicas", escribió Loeb en Medium a finales de enero. "Tenemos planos completos de diseño y fabricación del trineo, los imanes, las redes de recogida y el espectrómetro de masas necesarios. Y lo más importante, hoy hemos recibido luz verde para seguir adelante", añadió, refiriéndose a la aprobación de Papúa Nueva Guinea.