En diálogo con LMN, Jaime Lemonao, encargado del Área Operativo del Departamento Incendios Comunicaciones y Emergencias del Parque Nacional Lanín, contó: "Aparentemente el inicio fue por un fogón mal apagado. Prendieron fuego en un lugar que no está habilitado y lo taparon con tierra. Un incendio subterráneo no se detecta rápido, sino después de unas horas. En este caso fue alrededor de las 19".

"El sector es juridicción de Parques Nacionales y es bastante visitado. En estos últimos años, dos de los incendios fueron por esta razón", lamentó al recalcar que en esa zona no está permitido hacer fuego. "Debido a la sequía, incluso está restringido el uso del fuego en espacios habilitados", advirtió.

El incendio, que fue contenido, afectó una superficie de 300 metros cuadrados de bosque nativo plagado de araucarias y arbustos.

"Corrimos con la suerte de que ayer no había tanto viento, más allá de un cambio de aire que no complicó el trabajo de las brigadas", destacó, antes de insistir que tanto los lugareños como los visitantes deben tomar precauciones para evitar este tipo de situaciones. "La sequía es complicada y más si no controlan o dejan abandonado el fuego, más teniendo en cuenta las prohibiciones.

rucachoroi.jpg

Para evitar incendios forestales, es importante tener en cuenta las siguiented recomendaciones: