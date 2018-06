Un funcionario municipal de Zapala apuñaló a su ex

“Si no terminás con lo de la manutención y el divorcio, te mato y me mato”, le sentenció un funcionario del municipio de Zapala a su ex pareja, con quien sigue casado y tiene tres hijos. Dos meses antes, el agresor llegó a apuñalarla tres veces en el abdomen con un cuchillo. Ahora, la Justicia lo acusó por ambos hechos y le dictó una prohibición de acercamiento.