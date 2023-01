Un grito del afuera generó confusión dentro de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano está que arde y no por la llegada del verano. Los participantes arman todas las estrategias posibles para ganarse su lugar en la final (en marzo) y llevarse el título de campeón de la reciente edición. Sin embargo, no solo juegan los participantes, sino que el afuera juega mucho y hasta un papel de desestabilizar a todos los jugadores.

Acto seguido, Daniela se juntó con Maxi y Julieta y aseguró que ella entendió otra cosa, dado que narró: “El Conejo te quiere dar. Te juro, yo lo escuché”. Frente a esa intervención de la morocha, el cordobés jugó una broma para desviar la atención y sostuvo: “Miralo vos al Cone, no pasaron ni tres días”.

Y luego otro grito, con total claridad, que especificó: “Romina, el Conejo es un traidor”. La desconfianza rápidamente invadió al ambiente de la casa más famosa del país y, al rato, Conejo y Maxi hablaron en profundidad y el ex de la correntina que fue eliminada con más del 67 por ciento de los votos se quejó: “La voy a votar las veces que tenga ganas. Me da bronca que haya ganado tanto terreno en el juego. Además, mirá si no la voy a poder votar, como si estuviera jugando con ella. Mirá si se cree que porque plancha, cocina, no se puede nominar”.