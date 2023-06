Un hombre acusado de violar a su pareja fue absuelto

Durante los alegatos de clausura del juicio, tras la presentación de la prueba, el fiscal del caso sostuvo que el imputado fue el autor del hecho y requirió la declaración de responsabilidad penal por el delito de abuso sexual con acceso carnal en calidad de autor.

No obstante, el día jueves, el tribunal colegiado -integrado por dos juezas y un juez- que juzgó el caso, anunció que el veredicto al que arribaron fue el de no culpabilidad, por unanimidad. Entre los argumentos expresaron que “el análisis pormenorizado realizado sobre el hecho nos hace generar un estado de duda razonable, que no nos permite declarar la responsabilidad penal". Esto quiere decir que, a su criterio, la prueba no alcanzó para acreditar el hecho ni la autoría del imputado.

Ahora, la acusación podrá impugnar el fallo y pedir un nuevo juicio.