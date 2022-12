Un hombre recibió dos disparos en Centenario tras la final del Mundial

Mientras millones de argentinos celebraban la obtención de la Copa Mundial de Fútbol, un hombre recibió dos disparos de arma de fuego en Centenario. La Policía investiga el hecho. Aclararon que no se produjo en el marco de los festejos callejeros.

Desde la Policía no brindaron demasiados detalle de lo ocurrido, ya que por el momento es materia de investigación. Sí confirmaron que un hombre recibió dos disparos de arma de fuego en una de sus piernas. El ataque ocurrió en el barrio Vista Hermosa de Centenario.

Si bien el ataque tuvo lugar en el medio de los festejos, desde la Policía creen que el motivo es bien diferente. El comisario inspector Alfredo Cortínez, dijo a LM Neuquén: "Estamos aún investigando. Lo que sí es que no fue en el marco de los festejos".

A las 17:30 personal que se encontraba de prevención en el Barrio Vista Hermosa es alertado por una ciudadana sobre un lesionado, ya en el lugar la patrulla entrevistó a la hija del lesionado, un hombre de 61 años de edad. La testigo manifestó que "en momentos que su padre se encontraba en el patrio abriendo el portón de acceso a un galpón, observó a cuatro personas ocupantes de un vehículo, donde uno de ellos saca un arma de fuego por la ventanilla realizando varios disparos hacia su persona", indicó Cortínez.

El vehículo inmediatamente se retiró del lugar. El hombre fue asistido por su hijo, quien lo trasladó al hospital local, donde lo asistió personal médico por una lesión que no revistió gravedad. El lesionado aún no denunció el hecho y no hubo demorados.

Efectivos policiales de la Comisaría Quinta trabajaron en el lugar del hecho, donde encontraron cinco vainas servidas, algunas de las cuales -estiman- habría sido las que impactaron en el hombre que resultó herido. Pero más allá de la intervención policial, no hubo ninguna persona demorada por el hecho.

En relación a la multitudinaria celebración popular de este último domingo, Cortínez aseguró que "durante los operativos en el marco de los festejos no se registraron heridos ni incidentes, sólo dos demorados que son mayores de edad por querer agredirse mutuamente en uno de los sectores de festejo".

La mayor concentración de gente en Centenario para los festejos por el histórico título conseguido por la selección argentina de fútbol tuvo lugar en la Plaza del Bicentenario, donde en principio todo se habría desarrollado con normalidad, sin hechos de violencia.

Un apuñalado

Alrededor de las 18 del domingo, personal policial de custodia del Hospital Natalio Burd observaron que de un vehículo particular descendieron unas personas con un herido. Se trataba de un joven de 16 años de edad con una herida. Fue atendido inmediatamente por personal médico de la guardia.

"Inmediatamente personal de Comisaría Quinta y de la Oficina de Investigaciones de Zona Periferia II de la Dirección Seguridad Neuquén se abocaron a tareas de campo pudiendo determinar hasta el momento que el hecho sucedió en circunstancias en que el joven iba caminando junto a su padre por calle Honduras y Antu, lugar éste en que son abordados por un grupo de jóvenes con los que tienen inconvenientes de larga data, comenzando a increparlo con golpes de puño, producto de lo cual recibe una herida aparentemente de arma blanca en el hombro", informó Cortínez.

El joven fue derivado al Hospital Regional Castro Rendon de Neuquén, pero ya este lunes por la mañana recibió el alta médica. Por el momento no hay ninguna persona demorada, pero esperan que las investigaciones rindan frutas en poco tiempo.