Un influencer le preguntó a L-Gante cuánta plata tiene y estallaron las redes

Y luego el influencer fue al ataque con su pregunta, algo que sorprende a L-Gante. “Eh, la verdad, no tengo idea, tengo un poco en la cuenta, un poco”, respondió el creador de la cumbia 420. Intentando que el artista se explaye un poco más, Lost insistió: “¿Vamos a decir más de 200 mil euros?”. “Y... sí, ponele”, aseguró el papá de Jamaica.

“Vale, ¿y a qué te dedicas?”, agregó el español. Y L-Gante sostuvo: “Soy artista, hago música”. “Y gracias a Dios trabajo de lo que me gusta”, sumó.

Tik Tok LGante

Al ver el video, los usuarios explotaron y ningunearon al instagramer. “Tiene muchísima plata, no te iba a decir la verdad. Ja jaja”, “¡Compró un ferrari de 500 lucas verdes, imaginate!””, “Tiene 200.000 pero multiplicalo por 400”, “¿Cómo que no lo conoce?”, “Esto es lo más random que he visto jajaja mundo paralelooooo”, fueron algunos de los comentarios que se acumularon en el video.