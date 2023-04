Un jugador de Rosario Central liquidó el trabajo de Carlos Tévez

El primer paso de Carlos Tévez como entrenador fue en Rosario Central , en donde los números no lo acompañaron y por eso debió irse. Sin embargo, no sólo en los números dejó una mala imagen sino que también como profesional. Es que un jugador dirigido por él habló y expuso su accionar.

"No me sentí importante en ningún momento. Y así se lo dije: que ni siquiera me sentía parte del equipo. Por eso una vez cuando me vino a buscar junto al Rifle Castellano para preguntarme qué me pasaba, y después de escucharme me dijo un montón de cosas, que yo era muy importante por todo lo que significaba para el club. Aunque nunca lo sentí de esa manera”, reveló sobre el accionar tardío del Apache.