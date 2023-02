Un misterioso globo espía chino amenaza a Estados Unidos

El Pentágono anunció hoy que vigilaba un presunto globo espía de China que fue visto sobre el espacio aéreo de Estados Unidos durante un par de días, un descubrimiento que llega en un momento de alta tensión en las relaciones de las potencias. A pedido del presidente Joe Biden , el Departamento de Defensa examinó la posibilidad de derribar el aparato, pero tomó la decisión de no hacerlo debido a los riesgos potenciales para las personas en tierra, informó un funcionario del Pentágono.

La noticia se conoció cuando se esperaba que el Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, realizara su primer viaje a Pekín este fin de semana. La visita todavía no fue anunciada formalmente, y tampoco estaba claro de inmediato si el descubrimiento del globo afectaría a sus planes de viaje.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, dijo que no tenía información sobre el viaje. No obstante, afirmó que China "no tiene intención de violar el territorio ni el espacio aéreo de ningún país soberano" e instó a la calma mientras se esclarecen los hechos.

Blinken sería el miembro de más alto rango de la administración del Presidente Joe Biden en visitar China, en una misión para mitigar un fuerte deterioro de las relaciones entre los países en medio de disputas comerciales y preocupaciones por la postura cada vez más agresiva de Pekín hacia Taiwán y en el Mar de China Meridional.

Un alto cargo de Defensa estadounidense dijo el jueves a los periodistas del Pentágono que Estados Unidos tiene "gran confianza" en que el objeto avistado sobre el espacio aéreo estadounidense en los últimos días era un globo chino de gran altitud y que sobrevolaba lugares sensibles para recabar información. Uno de los lugares donde se avistó el globo fue Montana, donde se encuentra uno de los tres campos de silos de misiles nucleares del país, en la Base Malmstrom de la Fuerza Aérea. El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir información sensible.