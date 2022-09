Un nene de dos años se escapó de su casa y murió atropellado por un tren

LaUFI de Florencio Varela es la encargada de llevar a cabo la investigación sobre cómo sucedieron los hechos. La causa fue caratulada como "homicidio culposo".

En el último tiempo el tren Roca ha sufrido diversos episodios de esta índole, ya que los asentamientos crecieron y fueron colocados muy cercanos a las vías. A su vez, los cerramientos del sector son deficientes y casi todos los días son vandalizados.

Lo mismo, hace un mes

Este caso recuerda al ocurrido el pasado 14 de agosto, cuando un nene de 4 añpos murió tras ser arrollado por la misma formación, en Bosques, Florencio Varela.

Según fuentes de Trenes Argentinos, el hecho ocurrió a las 14 con una formación del ramal vía Quilmes del Ferrocarril Roca. "El niño cruzó intempestivamente las vías y el conductor no puede reaccionar", agregaron.

"Esa es una zona con cerramientos al costado para que no haya ingresos, pero a veces se abren pasos clandestinos", precisaron las autoridades.

tren arrolló y mató nene florencio varela.mp4

Tras el accidente, vecinos comenzaron a protestar en el lugar y agredieron al maquinista con golpes y piedrazos, mientras los pasajeros del tren trataban de evitar la agresión. El conductor del tren fue auxiliado por personal policial que llegó al lugar para asistir a la madre del niño fallecido.

“No tuve la culpa, no pude hacer nada, la mamá no lo agarró”, dijo el hombre en un video que se viralizó tras el trágico hecho. “Vos no tenés la culpa hermano”, le dice el hombre que estaba filmando.