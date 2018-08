Un pacto para sobrevivir

Con un clima más tranquilo, la actriz y flamante concursante del “Bailando” se animó a contar intimidades de la separación en Los ángeles de la mañana, e incluso reveló que tiene un pacto con el cantante, en caso de que alguno de los dos tenga una nueva pareja.

“Pasó que nos dimos cuenta de que los dos queríamos cosas distintas. Llegó un momento en el que buscábamos cosas distintas de la vida”, explicó la blonda sobre los motivos del distanciamiento.

Sobre cómo está la relación hoy, dado que tienen un hijo juntos, Fandiño explicó que está todo más que bien y que incluso hicieron un pacto en caso de que alguno tenga una nueva pareja. “Hablamos, tenemos un hijo y es ‘si estás con alguien, avisame, yo si estoy con alguien te aviso y está todo bien’. Es más que nada para no enterarnos acá (haciendo referencia a los medios), por ejemplo. No porque me moleste, sino porque hubiera estado bueno saberlo antes”, relató.

A René se lo vio con una chica

Mariana Brey, panelista del ciclo de El Trece, le recordó a Fandiño que en febrero se lo vio a René llevar a una chica desconocida a un aeropuerto. La actriz, sin esquivarle a la polémica, aseguró que conoce todo lo relacionado con ese episodio. “Todo este tema (del video en el aeropuerto) fue posterior a que nos separemos y yo lo sabía. Una vez que uno se separa es libre de hacer lo que quiera”, expresó.