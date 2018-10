Un palazo para Rial

“Como feminista de toda la vida que soy, cuando aparece alguien a hacer demagogia barata, le ves los flecos, la hilacha. Igual, no son perjudiciales si suman a ideas nobles”, postuló, tras ser consultado sobre si la defensa de los derechos de la mujer en los medios es una actitud para quedar bien, signada por el clima de época.

En cuanto al caso puntual del mandamás de Intrusos, expresó: “Sin particularizar en nadie, detecté en varios famosos un progresismo tardío. Hay unos cuantos que, al no haberse pronunciado jamás por alguna idea públicamente, le encontraron la vuelta poniéndose un pañuelo en el brazo, inventándose una militancia que no tuvieron ni en la adolescencia”. Y añadió.

“A mí no me vengan con pañuelos de ningún tipo, yo hago y digo lo que se me canta, sin faltar el respeto. Me cae mal la intransigencia”.

También la ligó Milei

Fiel a su estilo, Casella también se refirió al economista Javier Milei, con quien tuvo un cruce hace un tiempo. “Me parece un buen personaje televisivo. Pero no me interesa cruzar media palabra con tipos como ese. Son analistas de manual que se masturban hablando de Suecia pero no tienen la más puta idea de cómo funciona la Argentina”, sentenció.