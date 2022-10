Un participante de GH habría entrado con un celular a la casa

Las reglas en Gran Hermano son claras. Ni relojes, ni celulares. Ni aún con la llegada de las tecnologías, las reglas cambiaron en el reality más famoso de la televisión y los participantes tienen prohibido tener contacto con el afuera por medio de cualquier dispositivo. Claro que esto parece no haberse entendido por María Laura que deslizó un comentario que dio a entender que tendría un celular con ella.

La polémica se encendió con un comentario que generó revuelo y se dio mientras intentaban deducir el horario, dijo "yo me acuerdo. Fui a hacer cosas, me fijé en el celular, eran las siete y estaba claro". Sus compañeros no advirtieron de lo que había dicho, pero sí lo hicieron las redes sociales que se hicieron eco del comentario y el reclamo llegó a la producción del reality que conduce Santiago del Moro.