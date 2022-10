Un patrullero atropelló a una perrita rescatada y la tuvieron que sacrificar

El hecho ocurrió el miércoles minutos después de las 13, cuando el móvil policial que iba a alta velocidad atropelló a la perrita a escasos metros de una escuela primaria. “Le pasaron por encima de la cabeza a Diana. No sé si no la vieron o no pudieron frenar por la velocidad a la que iban. A esa hora la calle está llena de chicos que ingresan a la escuela”, relató Roxana, integrante de una protectora animal y vecina de Caviahue, en diálogo con LMNeuquén.