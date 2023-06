Un peligro: un camión perdió sus ruedas en medio de la Ruta 22

El conductor de un camión debió hacer una parada de emergencia en medio de la ex Ruta 22 , frente a la ETON, luego de percatarse de haber perdido sus dos ruedas traseras.

Personal de Tránsito de la Policía no intervino en el hecho dado que no tuvo lugar ningún siniestro y el conductor no requirió asistencia de ningún tipo. Se estima que el hombre finalmente se comunicó con la grúa de su empleador para solicitar asistencia.