La familia de Santo, que vive en esa casa desde hace años, viene haciendo un reclamo a Vialidad Provincial para que el pino no sólo no sea talado, sino también para que la traza deje espacio para la salida de camiones y tractores del galpón, que es parte de la economía de la familia.

SFP Ruta 7 ampliacion obra parada y arboles del conflicto (2).JPG La duplicación de la Ruta 7 tuvo varias interferencias y expropiaciones. Pero la familia Della Gáaspera quiere que se respete la historia. La calzada ya fue modificada por pedido del intendente, para no tocar el paseo Néstor Kichner. Sebastian Fariña Petersen

La obra está concesionada a la UTE CN Sapag y Rovella Carranza que formó convenios con varios chacareros por la expropiación de tierras. Pero en este caso, la traza no sólo pasa por la vieja arboleda de más de 30 metros de altura, sino que los mojones trazan una línea recta por el patio de la vivienda. De hacerse la ruta, la casa no podría habitarse, ya que el tráfico de Vaca Muerta pasaría a unos cinco metros de distancia de la ventana.

Vialidad Provincial recogió el guante y aceptó el reclamo de la familia y modificó la traza para evitar daños colaterales a la propiedad. De hecho, hasta hace unas semanas estaban las condiciones para tirar el asfalto, de manera que la banquina quede justo en sobre el histórico pino, pero todo el trámite se volvió para atrás.

“Ahora nos dicen que desde Vialidad Nacional no aprueban esta modificación, pero la traza ya se hizo y además la pagaron. No se entiende mucho lo que pasó porque estaba por asfaltarse y ahora cambiaron los planes”, advirtió la familia a LM Neuquén.

Es decir, se avanzó con el proyecto alternativo, en línea recta para no cortar la arboleda, pero también con el original, que implica pasar por el patio de la vieja casona y tirar abajo el centenario ciprés.

Foto galpón Della Gáspera.jpeg El galón Martín Pescador de la familia Della Gáspera supo ser un emblema de la fruticultura. La familia sigue en la actividad, vendiendo peras y manzanas al mercado interno.

Mauro Millán, presidente de Vialidad Provincial, ya está al tanto de este tema e incluso fue notificado a través de una nota, según afirmaron desde la familia Della Gáspera. Hasta el propio gobernador Omar Gutiérrez sabe lo que sucede con la traza de la obra y el pedido para defender la arboleda como patrimonio histórico.

Suituación tensa

La situación que vive la familia es tensa, porque en estos días una empresa contratada por la UTE recorrió la zona de la Calle 10 para presupuestar la tala del pino de 100 años, más otros dos eucaliptos que fueron plantados en la misma época, que coincide en los mismos años en los que se plantaron los pinos del dique Ballester, la puerta de entrada a la provincia de Neuquén por la zona norte.

El avance de la Ruta 7 se pensó en su momento para descongestionar el tráfico hacia Vaca Muerta, debido a que el proyecto de la Ruta 67 por la segunda meseta no estaba listo. Hace unos días, precisamente, se inauguró el pavimento en la ruta petrolera, pero la Ruta 7 aún no se termina, con algunas interferencias, como la del pino de 100 años, entre otras cosas.

Desde Vialidad Provincial informaron en su momento que había 24 lotes en la traza afectados por la obra y se logró -por la modificación del proyecto- sólo afectar a 11. Solo un solo chacarero se resistió a firmar y fue a un juicio de expropiación, que es la familia Della Gáspera.

SFP Ruta 7 ampliacion obra parada y arboles del conflicto (8).JPG Vialidad Provincial dio marcha atrás con la traza para esquivar el árbol, el galón de empaque y la casa. Ahora asfaltará parte de la propiedad. La familia cuestionó también que se está pagando una segunda obra. Sebastian Fariña Petersen

El proyecto de la ruta 7 tuvo algunas modificaciones, y en ese sentido no es extraño el pedido. Por ejemplo, el intendente Javier Bertoldi había pedido que no se afecte el pase Néstor Kirchner, entre la segunda y tercera rotonda, un espacio verde de 800 metros lineales que fue construido con una invasión de unos seis metros sobre la línea de Vialidad Provincial. La modificación del proyecto alcanzó las expectativas del intendente, pero no todas. El paseo no se tocó y los eucaliptus tampoco, pero la calzada de doble vía no tiene banquina en ese sector, algo que generó un fuerte debate en la ciudad.

La casa y el galpón de la familia se ubican en el lote agrícola 221 de Centenario, que tiene unas 10 hectáreas en producción de frutas, con una cadena de comercialización en el Mercado de Concentrador de Neuquén y con cámara frigorífica propia. Es una de las familias que le encontró la vuelta a la fruticultura con el mercado interno, debido a las dificultades que existen para los pequeños productores para la exportación de peras y manzanas.

“Desde el inicio de la obra hemos visto cómo los organismos del estado han gestionado la misma, cada uno con su mirada particular, nunca trabajando en equipo en post de un bien común, el de la comunidad, logrando de esa manera que hoy nos encontremos con una obra sin terminar, con modificaciones permanentes y trastornos”, explican en la nota enviada a Vialidad Provincial.

Santo Della Gáspera es uno de los pioneros que vino desde Italia a principios del siglo pasado a trabajar la tierra como otros chacareros de la zona. Nació en Vigonovo, provincia de Udine, Friuli, Italia, el 21 de febrero de 1892, y alrededor de la década del 30 llegó a Centenario. Como muchos pioneros de la época nunca imaginó que 100 años después se iba a explorar Vaca Muerta y que la fruticultura y un pino que plantó sin saber que iba a dar mucho más que sombra, hoy son parte de un pasado que aún vive en muchas familias.