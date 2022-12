Un poco de amor francés, ¡pero que gane Argentina!

"Yo soy de la ciudad de Messi... Me fui a los 22 años a Francia, conocí a Serge, nos casamos. Viví 30 años en Paris y ahora acá estamos, contentos. Me volví hace 8 años y Serge se sumó hace 5. ¿Por qué en la zona? Porque tenía un hermano que vivía en Río Gallegos, que se mudó a Neuquén, entonces mis padres para no estar solos se aproximaron y se radicaron en Cipolletti. Así nos vinimos para acá", explica ella la historia de vida mientras posa para la foto con la cara pintada de celeste y blanco y la bandera nacional con el sol reluciente.