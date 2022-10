Un policía fue atacado por un "ente maligno" cuando recorría la cárcel

El agente aseguró que “desde hace un tiempo se escuchaban ruidos extraños, golpes y gritos de arriba de las celdas” en diálogo con Radio Máxima.

Jefatura Departamental Gualeguaychú

Cuando subió al piso superior para ver qué ocurría, “siento como que me agarran desde adentro de una celda y empiezo a forcejear como con una persona toda de negro, encapuchada. Quedé todo rasguñado”, relató Reinaldi.

“Entré en nerviosismo, pedí auxilio y socorro; me oriné. Esta persona me quería matar, no tenía otra intención, era un ente, no sé cómo llamarlo. La fuerza es impresionante, no me lo podía sacar de encima”, detalló el agente y continuó: “Me caigo al piso, me toma de las piernas y me vuelve a meter adentro, me quería agarrar. Los detenidos, desde abajo, vieron el forcejeo. Han visto la sombra en otra oportunidad y en ese momento, también”.

El policía dijo que no pudo ver las uñas de la persona, pero escuchó que le decía “te voy a matar, te voy a matar. Tenía la voz gruesa y ronca”.

Ataque ente maligno policía Gualeguaychú Gentileza Radio Máxima

Sobre el misterioso hecho, Mauro Reinaldi insistió en que fue un “hechizo satánico”, quien además declaró que “no volvería, bajo ninguna circunstancia, a trabajar en ese lugar” y que sufre pesadillas desde lo ocurrido y se despierta “en un temblor”.

En una entrevista con Ahora Radio, el Jefe de la Policía Departamental, César Primo, confirmó que el agente recibió la atención de especialistas.

“Los psicólogos están acompañando a nuestro colega. Se hablaba en un primer momento de un brote psicótico”. Sobre su estado de salud, anunció que “está en su casa bajo la contención de su familia”.

Por otro lado, Primo comentó que “hay personas privadas de su libertad que no vieron nada, y los compañeros que fueron en su ayuda tampoco vieron nada, es todo raro y extraño”, concluyó.