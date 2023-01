policia solidario chorriaca

Una inolvidable tarde de juegos

En medio de la felicidad y la satisfacción por haber sido el motor de una tarde inolvidable para los chicos de Chorriaca, el sargento ayudante Gabriel Méndez, en contacto con LM Neuquén, contó que “la idea surgió principalmente porque los niños de esta localidad no tienen acceso a estos tipos de juegos que son de agua. En la comunidad no contamos ni siquiera con un río cerca. Y muchos niños no tienen esa oportunidad de viajar y salir del lugar. Y yo que en estos momentos tengo un emprendimiento donde cuento con juegos acuáticos inflables, se los ofrecí gratuitamente al grupo de deporte y juventud que están con las colonias de verano a cargo del señor Cristian Aroca. Y yo los acompañé con la idea con mi compañero de servicios, el sargento Enrique Tillería”.

Agregó que “el evento se realizó en la plaza de la comunidad, ya que la misma está siendo refaccionada y va quedando muy linda. Es un lugar muy ameno para las familias, las cuales concurrieron con sus hijos llevando mate y cosas para compartir”. Méndez contó también que como complemento a la inolvidable tarde de juegos se les brindó a todos los niños una merienda acompañada de sándwiches. Más de 50 niños de diferentes edades concurrieron al evento que hace mucho tiempo no se hacía en Chorriaca.

Cuando manda el corazón

El policía hace muy poco comenzó con un emprendimiento particular que se trata de un pequeño parque de diversiones con juegos inflables. “Los compré este mes y los alquilo muchísimo. Dejé estos días para poder cumplir con este regalo para todos los niños del pueblo de Chorriaca. Dios me da mucho a mí y yo esto lo hago sin ningún interés, solo por satisfacción”, expresó el suboficial.

Además contó que “todo esto lo hago de corazón. Fui chico alguna vez y muchas veces vi cosas que jamás pude tener. Y es horrible. Hoy desde mi lugar hago lo que me hubiera gustado que hubieran hecho conmigo”. También se guardó unos momentos para contar una pequeña reflexión: “yo vengo de muy abajo. Estuve arriba muy arriba y caí. Y me volví a levantar. No me interesa ser rico porque la riqueza está en cada acto que realizo a diario”.

Por último comentó que al evento concurrió todo el pueblo ya que hace mucho tiempo no se realizaba un evento de estas características, además se acompañó con buenas dosis de música para todos los gustos. El evento contó con la autorización de la superioridad policial para que los efectivos Méndez y Tillería participaran de la actividad que trajo mucha alegría y despertó un sinfín de emociones y felicidad en los pequeños habitantes del pueblo de Chorriaca.