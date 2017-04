Un pollo depredador

Granata agregó que la ¿parejita? estaba tomada de la mano y muy mimosa como para hablar de una simple y tierna amistad.

Sin embargo, el conductor de Combate salió a desmentir el supuesto noviazgo con la periodista. “Nos vimos ahí en Tequila, pero no pasó nada. Nos conocemos hace mil años, desde que los dos laburamos en TyC, pero nada más que eso”, sostuvo, e insistió: “No pasó nada ese día que nos vimos en Tequila, nos cruzamos y buena onda como siempre. Pero no hubo besos y tampoco existe una relación”.

Por su parte, Brey señaló: “El Pollo es amigo hace años, me van a ver mil veces más con él. Está en su mejor momento y es lógico que ocurran estos comentarios”. “Ya le dije: ‘Pollo, ahora que parece que soy tu nueva conquista, la próxima mínimo salimos a upa’”, bromeó.

Es un amigo: “Me van a ver mil veces más con él. Es lógico que pase esto”, dijo Mariana Brey.

Nos vimos en Tequila, pero no pasó nada. Nos conocemos hace mil años, desde que laburamos en TyC”. Pollo Álvarez. Conductor

Las otras “pollas”

No es la primera vez que el Pollo Álvarez niega tener un affaire con una mujer del ambiente. Luego de romper su noviazgo con Ivana Nadal, el periodista deportivo habría mantenido un romance secreto con Florencia Torrente, Silvina Escudero, Laurita Fernández y Candela Ruggeri. Sin embargo, nunca confirmó ninguna de estas relaciones. Con quien sí apenas reconoció que hubo besos fue con Barbie Vélez. “Juro que no pasó nada, me lo crucé en un boliche”, había dicho ella desmintiendo el acercamiento.La relación no prosperó porque en ese momento la hija de Nazarena eligió a Federico Bal.