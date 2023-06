Un profesor busca mostrar el talento artístico de los chicos del norte neuquino

“Nosotros somos autodidactas, la mayoría no es consciente que está haciendo arte. Aprendemos mirando o de la gente que sabe más”, explicó a LMNeuquén , Gonzalo Lara , docente de plástica de escuelas rurales del norte de Neuquén . Es por ello por lo que busca se acompañe a los talentos innatos que pocos conocen .

Si bien Gonzalo nació en Chos Malal, cuando cumplió 18 años dejó su tierra natal para ir a estudiar a la ciudad de Neuquén, una vez allí fue contra todo lo que había crecido escuchando y se inscribió en la Escuela de Bellas Artes. “A mí toda la vida me dijeron que esto era un pasatiempo, que uno no vive del arte, por eso poder hacerlo mi forma de vida fue muy importante” , contó.

Luego de años estudiando, decidió que no iba a dar clases en grandes ciudades, sino que iba a volver a su lugar, donde sabía los niños crecían creyendo que su talento nunca les permitiría forjarse un destino distinto a los establecidos. Por este motivo, apenas llegó se inscribió para tomar horas en escuelas rurales.

Escuela Rural Arte.jpg

“Yo actualmente estoy en una escuelita de Los Menucos y en una El Alamito. Voy desde mi casa, en mi camioneta, hasta cada una de las escuelas. Llevo los materiales para trabajar, porque, aunque trabajamos con materiales reutilizados, muchas veces necesitamos cosas que hay que comprar. Eso suelo hacerlo yo o las directoras”, indicó.

Gonzalo decidió implementar talleres para que los chicos puedan desarrollar el talento de sus alumnos. “El sistema educativo pareciera estar pensado para que los chicos aprendan solo conocimientos duros, pero hay muchos que pueden aprender mejor por medio del arte y ellos sienten que quedan fuera del sistema”, observó.

Escuela rural esculturas.jpg

La “Messi” del arte neuquino

Pese a que el docente está acostumbrado a encontrarse con talentos innatos, Gonzalo nunca imaginó que podía encontrarse que una estudiante que superaría cualquier expectativa que tuviera. “Esmeralda tiene 12 años, este año egresa, y es impresionante el talento que tiene, por eso quise compartirlo en las redes”, contó a LMN.

Escuela rural pinturas.jpg

Esto se debe a que en diciembre la pequeña terminará la escuela primaria deberá mudarse de Los Menucos a Tricao Malal para continuar con sus estudios. “Sinceramente, creo que los talentos deben ser acompañados. Es re importante que Esme termine sus estudios, pero también es importante que se les inculque no solo las asignaturas duras son importantes y que su talento también puede ser su futuro”, observó.

Ante esto, Gonzalo se propuso visibilizar sus capacidades de cada uno de sus estudiantes. "Todo lo que hago es por mis experiencias de vida y quiero incentivarlos para que ellos se den cuenta de que entender el mundo a través del arte o de la inteligencia estético -espacial es muy valioso", aseguró.

Bocetos de Esmeralda Escuela Rural Arte.jpg Dibujos que Esmeralda realiza en su tiempo libre.

"Nuestra forma de percibir el arte tiene que ver mucho con nuestra historia poblacional, con nuestra cosmovisión. Esmeralda camina por el barro todos los días para ir a la escuela, (no lo digo en mal plan). A ella también la rodean unos paisajes sublimes entre el valle que forma la confluencia del río Curí Leuvu y el arroyo homónimo, a los pies del Cerro Negro y la Cordillera del Viento. Tal vez no sea consciente de sus capacidades. Yo, lo supe desde el primer dibujo que me mostró. Digo esto porque por estos lugares, es algo común tener algo de arte en sí, porque esas cosas vienen con uno cuando el universo lo pare y elige dejarlo por acá. Pero como en el futbol, también vienen unos Leo Messi entreverado en el montón", concluyó.