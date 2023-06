Un puente cortado por la crecida del río no impidió festejar el cumple

En Guañacos le cantaron feliz cumpleaños en el medio del temporal (2).jpg

“La verdad me sentí muy emocionada y con una gran alegría. No me esperaba que me cantarán el feliz cumpleaños, porque fuimos hasta el río a buscar medicación que nos iban a traer”, contó Belén, aún conmovida por aquel momento.

“Encontrarme con mi tía, mi primita, familia del corazón y amigos, fue algo invaluable que recordaré por siempre”, aseguró.

Comprometida con el pueblo

La joven, que fue sorprendida por sus afectos en el puente, es estudiante del Profesorado de Educación Secundaria de Matemáticas del ISFD 2 de Chos Malal. Y cada tanto, principalmente los fines de semana, vuelve a su pueblo.

“Justo me tocó estar acá cuando se cortó el puente. El martes Vialidad Provincial ya había empezado a trabajar sobre el terraplén del puente y este miércoles por la tarde ya quedó habilitado para el tránsito vehicular”, contó.

Belén se mostró conmovida por todo el temporal y sus consecuencias. “En mis 20 años es la primera vez que veo algo de estas características. Si he visto y padecido grandes nevadas y cortes de luz por varios días, pero no tanto desastre por la lluvia”, destacó.

Le cantaron el feliz cumpleaños en puente cortado

Pasaron medicamentos por una cuerda

El corte de ambos puentes que comunican a Guañacos con los pueblos vecinos produjo un complicado aislamiento. Una de las necesidades inmediatas fue la provisión de medicamentos para aquellos pacientes que tienen tratamientos prolongados.

“En nuestro pueblo no contamos con farmacia y algunos vecinos nos comentaron que necesitaban en forma urgente medicación que estaban tomando por problemas de salud y que no podían dejar el tratamiento”, contó Alejandra Vázquez, la jefa comunal electa.