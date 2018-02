Un refugio para leer en el hospital de Centenario

Pablo Montanaro

Neuquén.- “Quiero leer un libro”, pidió una paciente que desde hacía varios días se encontraba internada en el área Clínica Médica del Hospital de Centenario. El enfermero Alex Erices le respondió que no tenía ningún libro. Se sintió mal por no poder satisfacer la necesidad de la mujer. Durante ese día, mientras seguía asistiendo a los demás pacientes, no dejó de pensar en ese pedido y se dijo que algo tenía que hacer.