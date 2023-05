Un robo en vivo: "Te jode la impunidad que tienen"

"Estábamos a 10 metros del móvil en una transmisión en vivo. Le dimos la espalda, y ocurrió en ese momento. No fue más que eso. Cuando nos alertaron salí corriendo para todos lados, pero no lo pude ver (al ladrón)", contó el trabajador de prensa, en diálogo con LMNeuquén .

La camioneta había quedado estacionada en la diagonal 25 de Mayo; y si bien el hecho no pasó a mayores, el reportero gráfico expresó: "Jode la impunidad con la que te roban las cosas. No es que me fui a una cuadra y dejé el equipo. Estábamos ahí, a pocos metros. Y lo que más amarga es que te toquen el equipo de laburo. Aunque sea del canal, es parte tuya".