Un sueño pendiente

Dos años después de su casamiento sorpresa con Theroux, la actriz de 48 años recurrió al método de alquiler de vientre para ser madre y, para eso, fue a la misma clínica que eligieron varios famosos, como Nicole Kidman y Ricky Martin. Según la revista Star, el proceso está encaminado y ya se sabría el sexo del bebé: una niña.

Pese a que una y mil veces se le adjudicó un embarazo, ella (y el paso del tiempo) se encargó de desmentirlo. De hecho, ante la insistencia de la prensa, el año pasado Aniston exclamó: “No estoy embarazada, lo que estoy es harta”. En tanto, en 2012, ante el asedio mediático, la intérprete sostuvo: “Tener un bebé no mide mi felicidad o el éxito de mi vida, en mis logros o en cualquier otra cosa. No me importa lo que la gente piense. Soy más feliz de lo que lo he sido nunca. Honestamente, no empecé a sentirme bien hasta que no cumplí los 30”.

Pese a sus declaraciones, es claro que el deseo de ser madre existe y se hará realidad doce años después de su ruptura con Brad Pitt, con quien estuvo en pareja durante cinco años.

Justamente este año, luego de divorciarse de Angelina Jolie, el actor se acercó a Aniston para pedirle perdón por ser “un hombre aburrido y ausente” y también por el dolor que le causó al dejarla por su compañera de elenco de Sr. y Sra. Smith.

Casi como una ironía del destino, Pitt enfrenta el peor momento de su vida lejos de su familia, tratando de recuperarse de sus adicciones, cuando la actriz de Friends disfruta de un presente esperanzador junto a Theroux.+

Paradoja: Aniston se convertirá en madre cuando su ex, Brad Pitt, atraviesa su peor momento.

Un método que se impone

Pese a las discusiones que genera, la subrogración de vientre llegó para quedarse, al menos entre los famosos que pueden costearla, desde Kim Kardashian y su esposo Kanye West, hasta Nicole Kidman pasando por Elton John y Sarah Jessica Parker. Robert De Niro y su esposa Grace Hightower, Sofía Vergara y Sharon Stone son otras celebrities que recurrieron a esa misma opción para convertirse en padres o para agrandar sus familias.