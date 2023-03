Un taxista rompió su auto con una roca que estaba tapada en la calle

Un taxista pasó por encima de un cartón que ocultaba una piedra y rompió su auto . Denunció que esta además de no tener que estar en ese lugar tampoco estaba señalizada.

El incidente ocurrió este lunes por la tarde, en la calle Cortez Rearte al 300, cuando el transportista iba a buscar un pasaje. A mitad de su camino vio que había un cartón, pero no le dio importancia.

Taxista rompio el auto con una piedra (3).jpg

Al mirar con detenimiento, vio que la poca distancia que había realizado arrastrándola, le había causado grandes daños a su auto.

Ante esta complicada situación, se contactó telefónicamente con su aseguradora para que le envíen una grúa al lugar, pero todo continuó complicándose ya que le dijeron que para enviarle el auxilio tenía que realizar la denuncia. El taxista intentó hacer la denuncia en la Comisaría 12, pero, según contó a Canal 7 Noticias, allí le dijeron que ese tipo de denuncias se hacían directamente en el Departamento de Tránsito de la Policía.

El taxista se contactó al lugar señalado para realizar su denuncia, pero estos le informaron que debía hacer una queja formal en la Municipalidad y una en el EPAS, las instituciones competentes en su situación.

Taxista rompio el auto con una piedra (1).jpg

“Ahora se lo llevo el mecánico, pero a simple vista se rompió el cárter, la bomba de aceite, la bomba de nafta, el caño de escape y el tanque de nafta”, explicó el damnificado.

Hasta que pueda arreglar lo ocasionado no podrá salir a trabajar, ya que el taxi es su única herramienta laboral. "No sé cómo voy a hacer. Si alguien de la Municipalidad o del EPAS ve esto y es responsable que me ayude", pidió.