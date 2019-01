un testigo clave de Darthés

“Por ahora no escuché que viaje él (Burlando) a Nicaragua y no me extrañaría. Dicen que tienen un testigo clave en Nicaragua”, agregó el panelista.

Viaje y búsqueda

En una entrevista con el portal de Teleshow, Burlando anunció que en los próximos días viajará a Nicaragua. “La idea es ponerlo (a Darthés) a disposición de la Justicia. Pero vamos a ir los abogados con poder, no iremos con él”, afirmó. “Tengo identificado al testigo clave en Nicaragua que avalaría la postura de Juan Darthés”, reveló el letrado, y anunció que podría ser un testimonio bisagra en la investigación judicial. “Estamos en la búsqueda de todo el personal de todo el hotel, no solamente de este testigo. La investigación que hizo gente nuestra en Nicaragua no registra nada y dicen que aparentemente todo fue normal”, aseguró Burlando. Luego dejó una polémica frase: “Es necesario que primero seamos prudentes, cautelosos, que se informe con objetividad y seriedad. No podemos salir a gritar cualquier cosa a través de los medios porque es fácil ponerse en este caso del lado de la mujer porque obviamente es lo que garpa, lo que vende”.