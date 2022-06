"Estamos conversando para extender el horario de circulación con Chile, pero de momento no hemos llegado a ningún acuerdo. Esto no quiere decir que en unos días no vaya a pasar, pero de momento no. Es importante que la gente no vaya después del horario oficial porque sino va a tener que quedarse ahí y las temperaturas no están para pasar la noche dentro de los autos. O van a tener que volverse y eso puede ser peligroso", señaló el jefe de la delegación Neuquén de la Dirección General de Migraciones Gustavo Sueldo, en diálogo con LMNeuquén.