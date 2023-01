Un turista está grave luego de ser golpeado por una ola

“Lo que le sucedió fue que, al golpearlo la ola, quedó inconsciente y se produjo una broncoaspiración, o sea, el agua del mar se le fue a los pulmones. No es que tuvo un infarto (como se pensó en un primer momento), sino que el golpe lo noqueó y perdió el conocimiento estando en el agua”, dijo el secretario de Salud municipal Eduardo D’Agostino a Infobae.

“Ahora se encuentra internado en el área de terapia intensiva, con una lesión ósea en una vértebra cervical, que comprime la médula espinal. Está ventilado, con respiración mecánica”, añadió el funcionario.

A su vez, en la zona norte de la misma ciudad balnearia, a la altura del parador Cocodrilo, hubo otra situación de emergencia. En ese lugar, un bonaerense de 50 años fue atendido de urgencia por “una pérdida de sensibilidad motora aguda; no se podía mover”, detalló D’Agostino. Y agregó que “tuvo un shock medular, no por una lesión, sino que habrá hecho una imperfección del cuello y pinzó la médula. No sentía los brazos, tampoco las piernas”.

Esteban Maggi, jefe de Seguridad de Playas de Pinamar contó a Infobae que, según la información que pudo recabar de parte de quienes estaban presentes en el lugar, al parecer el hombre se había metido al mar con una tabla y después de un rato salió caminando junto dos menores.

“En ese momento se empezó a sentir mal, lo inmovilizaron, le pusieron el cuello, la tablera y lo trasladaron al hospital”, relataron los testigos, quienes informaron que su evolución fue favorable y este viernes por la mañana fue derivado a una clínica privada de Buenos Aires.

Además, este viernes el dispositivo de asistencia debió activarse en dos ocasiones: “Tuvimos dos personas descompensadas porque hacia mucho calor”. La temperatura sobrepasó los 30 grados, mientras que el oleaje se presentó “más o menos con la misma altura que ayer (jueves), pero con la diferencia de que cambió la dirección del viento y la corriente”, detalló Maggi.