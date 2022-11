Una actriz realizó una terrible denuncia: "Yo vi cómo maltrataban chicos en la tele"

"Yo no puedo hablar de otras personas, pero sí he visto maltrato en lo que fue Cebollitas, pero Cris Morena cambió el paradigma de los niños trabajando en televisión. Yo fui una niña trabajando en televisión. Es verdad que cuando yo empecé no tenía esta edad y arranqué hace unos cuantos años. Era muy chica y sí, había un lenguaje muy soez, muy violento y agresivo. Se contaban chistes adelante de los chicos que estaban totalmente fueras de lugar", contó Victoria Aragón.