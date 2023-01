Una aventura por los ríos

Pero un 23 de enero de 1783 un marino español, después de un largo viaje que comenzó en Carmen de Patagones, llegó a la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, según el historiador y especialista en efemérides, Ricardo Koon. Aquel aventurero se llamaba Basilio Villarino y Bermúdez, un marino español que decidió embarcarse por las aguas del Río Negro para explorar estos territorios desconocidos. “Si no vemos, si no andamos, si no descubrimos, siempre estaremos metidos en nuestra ignorancia”, indicó en uno de sus tantos escritos recopilados por el historiador Héctor Pérez Morando en su obra “Naves y navegantes en aguas neuquinas”.