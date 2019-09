Una británica le donó un riñón a su ex por sus hijas

Cinco años después de su divorcio, Dan Pyatt y su ex esposa Kelly Hope tuvieron el desacuerdo más importante de sus vidas. Mientras él estaba en el hospital en espera de un donante de riñón, ella le dijo: “Voy a hacerme una prueba de trasplante”. “Me dijo: ‘No puedo pedirte que hagas eso’”, recuerda Kelly Hope. “Yo solo le respondí: ‘No depende de ti. Es mi decisión. Sé cuáles son los riesgos y lo haré’”, cuenta. Pero lo que motivó a Kelly no solo fue salvar la vida de su ex sino que sus hijos no perdiera a su papá: “Aunque ya no estábamos juntos, no estaba preparada para que ellos sufrieran la ausencia”.