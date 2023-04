Una carrera contra el dólar para poder seguir viendo: necesita juntar $1 millón para una cirugía

Cecilia Machado, tiene 41 años y sufre de problemas de visión desde los 5 años, pero en el último tiempo su condición se ha deteriorado abruptamente. “Desde muy chiquita he ido a muchos oftalmólogos, pero lo único que hacían era darme lentes y a lo largo de los años mi problema se ha incrementado”, contó a LMNeuquén .

Pese a siempre utilizó anteojos, por momentos podía sacárselos para descansar o pasar algunas horas sin ellos, pero en la actualidad es imposible. Su calidad de vida se vio afectada, ya que con el correr de los años tuvo que dejar de practicar muchas actividades que contribuían a su salud o que simplemente le gustaban, ya que no es apta para utilizar lentes de contacto, por la delicada condición de sus retinas.

Así decidió consultar a otros especialistas que pudieran brindarle una respuesta alternativa. “En diciembre del año pasado llegué a una nueva oftalmóloga que empezó a realizarme estudios que nadie nunca me había hecho. Entonces pudieron diagnosticar que es algo que no se puede detener, sino que cada vez avanza más rápido”, explicó.

La primera opción que barajaron fue la de realizar una cirugía láser, pero debido a la condición de sus retinas, le adelantaron que sería prácticamente en vano. La segunda posibilidad era la de realizarle lentes intraoculares, pero debido a lo delgada de su membrana ocular las probabilidades de éxito estaban en su contra.

Ante esto surgió una tercera alternativa que podría ser la solución, aunque le adelantaron que sería muy costosa. “Lo que me van a hacer es una incisión milimétrica en la córnea, absorben mi cristalina y la reemplazan por una córnea”, explicó.

Este nuevo elemento que deben colocarle se fabrica solo en Alemania, por lo que está cotizado en dólares y, aunque su obra social cubre la mayor parte de la cirugía, ella debe pagar 1.048.000 pesos. “Logré que me congelaran el precio al viernes pasado porque el lunes ya había subido el dólar", contó.

Vende bonos para poder realizarse cirugía

Debido a la suma millonaria que debe juntar, alentada por su familia y amigos, decidió crear un bono solidario para poder juntar el dinero. “Al principio me daba mucha vergüenza, yo siempre fui la que contribuyó a las causas y hoy es al revés, soy yo la que necesita ayuda. No se trata de una cuestión estética, se trata de un tema de salud. Yo hoy necesito 6 puntos de graduación en un ojo y 4 en el otro y ya me avisaron que en pocos meses llegaría al máximo de 8 puntos”, señaló a LMN.

Debido a la velocidad con la que ha ido perdiendo la vista cada vez presenta más repercusiones en su salud. Según contó sufre de fuertes dolores de cabeza que suelen durarle días todo producto de su problema de visión.

Pese a que el bono solidario fue creado para costearse la cirugía, Cecilia quiere devolverle algo a todas las personas que contribuyan con ella. “El 1 de mayo voy a sortear 50 mil pesos en vivo, todo va a ser transmitido en vivo y la transferencia se va a ser de inmediato por Mercado Pago, porque los pagos los recibo por ahí”, indicó.

Para los interesados en participar, pueden hacerlo al por mercado pago con el CVU: 0000003100090500614964- Alias: ceci.evelyn. O al teléfono 2994607489.