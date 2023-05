Una cipoleña murió en Brasil y realizan una colecta para repatriar el cuerpo

vecina-cipolletti-fallecida-en-Brasil.jpg

“La ‘Santa casa funeraria’ nos cobra $2.200.000 por el traslado del cuerpo hasta Neuquén, de donde también tenemos que gestionar el traslado hasta Cipolletti”, confiaron respecto del millonario costo para realizar el traslado del cuerpo.

“Pedimos un poco de solidaridad y ayuda ya que no contamos con los fondos suficientes y es importante para nosotros como familia no cremarla, porque no era su último deseo. Espero puedan ayudarnos en esta situación tan difícil con lo que puedan. Todo es una ayuda en este momento tan difícil”, cierra el escrito.

Asimismo, también detallaron un número de CBU y un ALIAS, para aquellas personas que quiera colaborar:

CBU: 1910132555113202677553

ALIAS: VASO.CORTE.ESPINA